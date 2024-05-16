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Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными потерями из-за недостатка беспилотных летательных аппаратов и поддержки артиллерии, пишет газета Monde.
Командир взвода ВСУ Александр Беляев подчеркнул, что недостаток дронов и огневой поддержки артиллерии приводит к большим потерям, особенно в свете уничтожения российскими FPV-дронами украинской военной техники.
В свою очередь механик из 28-й бригады ВСУ по имени Виктор отметил дефицит снарядов и топлива.
Ранее Россия выразила протест по поводу поставок вооружений Украине странам НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, могут стать объектом для действий России.
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В свою очередь механик из 28-й бригады ВСУ по имени Виктор отметил дефицит снарядов и топлива.
Ранее Россия выразила протест по поводу поставок вооружений Украине странам НАТО. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, могут стать объектом для действий России.
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Артем Кузьмин