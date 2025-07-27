Марочко: власти Украины под видом эвакуации мобилизуют мирных жителей
Украинские власти под видом эвакуации из зоны боевых действий мобилизуют мирных жителей, пригодных к отправке на фронт. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью для ТАСС.
Было отмечено, что из-за этого многие не хотят покидать свои дома и ждут освобождения своих населенных пунктов российской армией.
«Параллельно с эвакуацией идет фиксация тех, кто еще может держать в руках оружие. Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) не дремлют и, естественно, пригодных сразу же отправляют на линию боевого соприкосновения. Именно по этой причине люди не хотят покидать свои жилища. Более того, все прекрасно знают, что люди дожидаются российских войск, чтобы уйти из-под украинской оккупации» — рассказал агентству Марочко.
Эксперт отметил, что на данный момент Киев проводит эвакуацию в районе Каховского водохранилища в Херсонской области и в Запорожской области. Это происходит на фоне продвижения российской армии в зоне СВО.