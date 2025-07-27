Марочко: власти Украины под видом эвакуации мобилизуют мирных жителей

27 июля 2025, 04:15

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские власти под видом эвакуации из зоны боевых действий мобилизуют мирных жителей, пригодных к отправке на фронт. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью для ТАСС.





Было отмечено, что из-за этого многие не хотят покидать свои дома и ждут освобождения своих населенных пунктов российской армией.





«Параллельно с эвакуацией идет фиксация тех, кто еще может держать в руках оружие. Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) не дремлют и, естественно, пригодных сразу же отправляют на линию боевого соприкосновения. Именно по этой причине люди не хотят покидать свои жилища. Более того, все прекрасно знают, что люди дожидаются российских войск, чтобы уйти из-под украинской оккупации» — рассказал агентству Марочко.