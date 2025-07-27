В Воронежской и Смоленской областях сбито три дрона ВСУ
Над Воронежской и Смоленской областями был сбито три вражеских беспилотника. Об уничтожении целей сообщили губернаторы регионов в своих telegram-каналах.
Глава Смоленской области Василий Анохин рассказал, что средства ПВО уничтожили два дрона в ночь на 27 июля. На данный момент в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. О пострадавших и разрушениях информации нет.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства ПВО сбили над регионом один дрон в ночь на воскресенье. На данный момент сохраняется опасность атаки БПЛА. Более подробной информации не представлено.
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