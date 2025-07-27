В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты из-за угрозы безопасности

27 июля 2025, 01:33

Фото: iStock/Chalabala

В аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Росавиация.





Данное ограничение уже введено в аэропорту Волгограда. Там мера введена также из-за угрозы безопасности полетов.





«Аэропорт Калуга. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.