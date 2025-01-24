Марочко: Военные ВС РФ уничтожили ДРГ переодетых в российскую форму боевиков ВСУ

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Военнослужащие Вооружённых сил РФ обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в кременских лесах. Боевики были переодеты в российскую военную форму.
Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, диверсанты, прибегнув к такому маскараду, пытались скрытно пробраться на подконтрольную российским силам территорию.
Он уточнил, что в ходе короткого ожесточённого стрелкового боя трое боевиков из группы были уничтожены на месте. Ещё один диверсант был ранен и позже, несмотря на оказанную помощь, скончался. Остальным удалось скрыться, сообщил Марочко, добавив, что выжившие боевики также получили ранения.
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«Благодаря грамотным действиям опытной разведгруппы было установлено, что это украинская ДРГ», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в ходе короткого ожесточённого стрелкового боя трое боевиков из группы были уничтожены на месте. Ещё один диверсант был ранен и позже, несмотря на оказанную помощь, скончался. Остальным удалось скрыться, сообщил Марочко, добавив, что выжившие боевики также получили ранения.
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Александр Бойцов