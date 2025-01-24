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Марочко: Военные ВС РФ уничтожили ДРГ переодетых в российскую форму боевиков ВСУ

Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Военнослужащие Вооружённых сил РФ обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в кременских лесах. Боевики были переодеты в российскую военную форму.
Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, диверсанты, прибегнув к такому маскараду, пытались скрытно пробраться на подконтрольную российским силам территорию.

«Благодаря грамотным действиям опытной разведгруппы было установлено, что это украинская ДРГ», — сказал собеседник агентства.



Он уточнил, что в ходе короткого ожесточённого стрелкового боя трое боевиков из группы были уничтожены на месте. Ещё один диверсант был ранен и позже, несмотря на оказанную помощь, скончался. Остальным удалось скрыться, сообщил Марочко, добавив, что выжившие боевики также получили ранения.

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«Украли победу у Трампа»: Путин раскрыл, как можно было избежать кризиса на Украине
Путин: победа Трампа на выборах в 2020 году предотвратила бы кризис на Украине
24 января 2025, 18:57

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Кризиса на Украине можно было избежать, если у президента США Дональда Трампа не «украли победу» на американских выборах 2020 года. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Глава государства отметил, что не может не согласиться со словами Трампа о том, что при нём конфликт на Украине не начался бы.

Путин убеждён, что у нынешнего президента «украли победу», что оказало влияние на возникновение в 2022 году украинского кризиса.

Ранее Трамп заявил, что эскалация конфликта вызвана действиями предыдущей администрации Джо Байдена. И, если бы он находился у власти, то этого никогда бы не произошло.

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Военэксперт объяснил, как долго ВСУ будут наносить массированные удары БПЛА по России за деньги США
Военэксперт Литовкин: страны НАТО комплектуют на Украине БПЛА
24 января 2025, 17:29

Фото: istockphoto/Diy1

В ночь на 24 января силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 121 беспилотный летательный аппарат ВСУ над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что отказ Соединенных Штатов от Украины — иллюзии.

«На Украине идет война против России, которую ведут Соединенные Штаты, страны НАТО и их приспешники. Трамп заявил, что прекращает помогать оружием Украине — ну сегодня прекратил, а завтра возобновил, ничего не изменится. Поставки оружия на Украину со стороны США — бизнес, они выделяют деньги на Украину, но 90% из этих денег остаются в США. Старое оружие отправляют на Украину, а потом будут требовать за этого деньги», — сказал эксперт.

По его словам, массированные атаки БПЛА на Россию продолжаются, потому что, возможно, на Украине организовывают какое-то производство дронов, поставляют туда комплектующие.

«Представляют комплектующие, которые на Украине собираются в дроны и так далее. Дроны на Украину тоже поставляют. Все поставляется. А что не поставляется, то Украина сама собирает. У нее пока есть на это возможность», — прокомментировал военный обозреватель.

Он отметил, что страны НАТО в любом случае буду поставлять оружие Украине, потому что это большой бизнес.

«Натовские страны ведут войну с Россией жизнями украинских солдат и украинского народа. Никто не прекратит помощь Украине. Возможно, она будет меньше, но будет продолжаться, пока мы не победим эту западную машину», — завершил Литовкин.

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ВС РФ обнаружили прикованные цепями тела бойцов ВСУ в Харьковской области
24 января 2025, 17:01

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Российские военные обнаружили прикованные цепями тела солдат ВСУ на занятых ими позициях украинских войск в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Северный Ветер» бойцов группировки войск «Север».
По словам российских военнослужащих, сослуживцы оставили бойцов ВСУ без еды и воды. Также на телах были обнаружены следы пыток.

Один из найденных военных очевидно пытался выбраться и сбежать, но не смог сорвать с себя цепи.

Авторы канала подозревают, что это не единичный случай на харьковском направлении. Они предполагают, что таким образом офицеры ВСУ устраивают показательные расправы, чтобы заставить рядовой состав идти на штурм.

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Российский штурмовик прикладом автомата сбил дрон ВСУ — видео
Появилось видео поражения российским бойцом беспилотника ВСУ прикладом автомата
24 января 2025, 16:46

Фото: istockphoto/NatureNow

Солдат штурмового подразделения Вооружённых сил РФ на открытой местности был атакован украинским FVP-дроном. Перехватив автомат поудобнее, наш боец ударом приклада сбил беспилотник ВСУ.
Об этом нестандартном случае уничтожения неприятельского БПЛА рассказал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», снабдив пост соответствующим видео. На кадрах можно увидеть, как солдат пересекает открытую местность, стараясь укрыться в развалинах строения, но не успевает. Его пытается атаковать украинский FVP-дрон. Солдат перехватывает автомат за дуло и резким ударом сбивает беспилотник, после чего тот уходит в землю и взрывается.

Российский штурмовик, поигравший в лапту с дроном ВСУ, получил лёгкие осколочные ранения. Сейчас он находится на излечении. Военкоры читатели телеграм-канала восхищаются его спокойствием и мужеством желают солдату скорейшего выздоровления.






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Меркурис: Трамп ни разу не упомянул, что продолжит поставлять оружие Украине
24 января 2025, 15:17

Фото: iStock/ValleraTo

Президент США Дональд Трамп в своих высказываниях в адрес России после вступления на свой пост ни разу не упомянул, что продолжит передавать Украине оружие. На это обратил внимание британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Он не сказал, что продолжит поставлять на Украину оружие», — заявил Меркурис на своем YouTube-канале.

Он считает, что молчание Трампа отстраняет США от украинского конфликта в случае неудачи переговоров в течение девяноста дней, но перед этим все же введут санкции против России.

Ранее Трамп рассказал, что Владимир Зеленский отказался от перемирия и захотел продолжения боевых действий на Украине. По его словам, Зеленский вообще не должен был допускать начала СВО, и сам он не ангел.


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В Краснодаре по обвинению в госизмене задержан командир гражданского самолёта
24 января 2025, 14:44

Фото: istockphoto/undefined undefined

В Краснодаре сотрудники регионального управления ФСБ задержали предателя. Им оказался командир гражданского воздушного судна.
Силовики установили, что гражданин России 1968 года рождения регулярно занимался сбором средств на поддержку боевиков ВСУ. На допросе подозреваемый рассказал, что, получив соответствующие указания от украинских кураторов, он обменивал рубли на криптовалюту, а затем переводил биткоины на заранее указанный счёт. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).

Государственная измена — это деяние, заключающаяся в действиях, сознательно направленных против суверенитета государства её гражданином. Преступление наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного либо пожизненным лишением свободы.

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Власти Рязанской области опровергли информацию об атаке дома цыганского барона
24 января 2025, 14:43

Фото: iStock/Bilanol

В пострадавшем в результате падения обломков украинских беспилотников доме в рязанском селе Дядькове проживала семья из пяти человек, а не цыганский барон. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает YA62.ru.
«Муж, жена и трое детей. Не цыгане», — перечислил жильцов пострадавшего дома собеседник портала.

Ранее Mash писал, что минувшей ночью украинская сторона атаковала беспилотниками дом цыганского барона в селе Дядьково Рязанской области.

По данным издания, обломки сбитого украинского дрона рухнули на дом цыганского барона Антона. В этот момент в здании находилась вся семья мужчины, всего 18 человек, из которых 12 детей.

Украинские беспилотники совершили атаку на нефтяной завод в Рязани. Всего минувшей ночью, по данным Минобороны, над российскими регионами силы ПВО сбили 121 беспилотник.

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В Минобороны показали кадры подбитого танка «Абрамс» в Курской области
24 января 2025, 13:47

Фото: iStock/Bilanol

Минобороны России опубликовало видео, на котором видно подбитый в Курской области танк «Абрамс» американского производства, который украинские боевики использовали для вторжения в российские приграничье.
"На кадрах – американский танк "Абрамс", выведенный из строя прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе деревни Викторовка Курской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По последним данным Минобороны РФ, с начала вторжения в Курскую область противник потерял более 54460 военнослужащих, и лишился 318 танков, а также других видов вооружения, в том числе западного производства.

На сегодняшний день операция по уничтожению формирований ВСУ в российском приграничье продолжается.

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Заявления Трампа в отношении конфликта на Украине резко изменились
Conversation: Трамп изменил тактику в отношении завершения украинского конфликта
24 января 2025, 13:36

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп поменял свой подход к прекращению огня на Украине. Об этом пишет Conversation.
«Трамп был у власти лишь несколько дней, но уже заговорил по-иному про конфликт на Украине», — говорится в статье.

Автор отмечает, что угрозы Трампа в адрес России начинают становиться похожими на подход предыдущего президента Джо Байдена. Теперь Трамп делает такие заявления, которые указывают на его готовность зайти еще дальше своего предшественника в отношении России.

Ранее политолог Александр Дудчак заявлял, что Трамп не погружен в конфликт России и Украины, раз решил ставить ультиматумы Москве. Так он прокомментировал сообщение американского лидера, который тот назвал «обращением к гражданам России», включавший в себя предложение президенту РФ Владимиру Путину «остановить эту нелепую войну».

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