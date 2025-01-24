Окруженным в Великой Новоселке боевикам ВСУ предложили сдаться

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Командование российской группировки войск предложило сдаться в плен 110-й бригаде ВСУ, находящейся в ПГТ Великая Новоселка ДНР. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 24».
«В Великой Новоселке сплошной обороны противника уже не существует несколько дней. Идет только очаговое сопротивление, в основном на севере населенного пункта. 110-й бригаде вооруженного формирования Украины уже выдвинут ультиматум командованием нашей группировки по поводу сдачи», — сказал он.
При этом он уточнил, что украинское командование поставило задачу продолжать удерживать позиции любыми путями в то время, когда у противника уже полностью отсутствуют там логистические схемы для снабжения, подвоза боеприпасов, вывоза раненых.
Кимаковский подчеркнул, что таким приказом командование ВСУ обрекает своих солдат в Великой Новоселке на уничтожение.
По данным Mash, в Великой Новоселке в котел попали примерно полторы тысячи боевиков ВСУ, а также иностранных наемников.
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