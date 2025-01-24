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Российские войска продолжают успешные наступательные операции на Донбассе и в целом в зоне спецоперации. В частности, подразделения Вооружённых сил РФ освободили населённый пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В еженедельной сводке оборонного ведомства уточняется, что в штурме участвовал военнослужащие группировки войск «Центр». На протяжении недели части указанной войсковой группировки продолжали успешное продвижение в глубину обороны противника. В ходе наступательных действий, помимо Тимофеевки, был освобождены населённые пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое и Шевченко в ДНР.
В районе Великой Новосёлки в ДНР в окружение попала крупная группировка 110-й бригады ВСУ. Российские военные предложили боевикам сдаться, объявив, что в противном случае они будут уничтожены. Однако украинское командование требует от них удерживать позиции, несмотря на то, что у противника уже полностью отсутствуют логистические коммуникации для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых.
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Александр Бойцов