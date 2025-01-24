Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Тимофеевка в ДНР

Сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) сами боятся оказаться на фронте, потому применяют к гражданам насилие во время мобилизации. Об этом заявил член международного общественного движения «Другая Украина», экономист Александр Дудчак, комментируя информацию о том, что украинские военкомы берут взятки от 3 000 до 10 000 долларов за освобождение мобилизованных.