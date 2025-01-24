Российский штурмовик прикладом автомата сбил дрон ВСУ — видео

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Солдат штурмового подразделения Вооружённых сил РФ на открытой местности был атакован украинским FVP-дроном. Перехватив автомат поудобнее, наш боец ударом приклада сбил беспилотник ВСУ.
Об этом нестандартном случае уничтожения неприятельского БПЛА рассказал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», снабдив пост соответствующим видео. На кадрах можно увидеть, как солдат пересекает открытую местность, стараясь укрыться в развалинах строения, но не успевает. Его пытается атаковать украинский FVP-дрон. Солдат перехватывает автомат за дуло и резким ударом сбивает беспилотник, после чего тот уходит в землю и взрывается.
Российский штурмовик, поигравший в лапту с дроном ВСУ, получил лёгкие осколочные ранения. Сейчас он находится на излечении. Военкоры читатели телеграм-канала восхищаются его спокойствием и мужеством желают солдату скорейшего выздоровления.
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Александр Бойцов