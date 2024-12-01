Рабочих Киева отправят в Кривой Рог из-за мобилизации специалистов

Виталий Кличко (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Рабочие бригады из Киева направят в Кривой Рог на юго-востоке Украины, где из-за кадрового голода на фоне мобилизации не могут запустить отопление. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в Кривой Рог отправляют более 20 работников предприятия «Киевтеплоэнерго», а также 6 единиц спецтехники. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге не могут начать отопительный сезон, так как из-за мобилизации специалистов коммунальным компаниям не хватает кадров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, министр энергетики страны Герман Галущенко неоднократно отмечал, что зима этого года может стать самой тяжелой в истории Украины.
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Ранее сообщалось, что в Кривом Роге не могут начать отопительный сезон, так как из-за мобилизации специалистов коммунальным компаниям не хватает кадров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, министр энергетики страны Герман Галущенко неоднократно отмечал, что зима этого года может стать самой тяжелой в истории Украины.
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Екатерина Коршунова