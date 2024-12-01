Новая глава евродипломатии допустила отправку военных ЕС на Украину

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. Об этом сообщает ANSA.
По словам Каллас, Европейский союз мог бы «сыграть свою роль», если бы между сторонами украинского конфликта было достигнуто соглашение о прекращении огня. Новая глава евродипломатии добавила, что Соединенным Штатам выгоднее поддерживать Киев, поскольку победа Москвы усилит КНР, Иран и КНДР, «которые уже действуют вместе».
Каллас подчеркнула, что уже «наводит мосты» с новой администрацией США.
Напомним, новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас прибыли с визитом в Киев в первый день своей работы в воскресенье, 1 декабря. По их словам, данный визит «подтверждает неизменную поддержку украинцев».
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Каллас подчеркнула, что уже «наводит мосты» с новой администрацией США.
Напомним, новый глава Европейского совета Антониу Кошта и глава евродипломатии Кая Каллас прибыли с визитом в Киев в первый день своей работы в воскресенье, 1 декабря. По их словам, данный визит «подтверждает неизменную поддержку украинцев».
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Екатерина Коршунова