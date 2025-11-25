Марочко: ВС РФ уничтожили группу иностранных наемников в Харьковской области
Российские силы ликвидировали диверсионную группу, состоящую из иностранцев, между Кучеровкой и Петропавловкой в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что команда из пяти человек передвигалась ночью вдоль реки Гнилица в северо-западном направлении.
В результате минометного обстрела российские войска нанесли серьезный урон. Два боевика погибли, один получил тяжелые ранения. Анализ радиоперехватов показал, что один из военных запрашивал эвакуацию на открытой частоте, используя арабский диалект.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: