ВС РФ приступили к формированию огневого мешка для ВСУ под Северском

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Российские войска приступили к формированию огневого мешка для группировки ВСУ, дислоцированной в Северске ДНР. В окружение могут попасть до трёх тысяч украинских бойцов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что недавно поступили сведения о том, что ВС РФ прорвали линию обороны и вплотную подошли к Серебрянке и Григоровки. Таким образом, сейчас ведутся бои за эти населённые пункты.
Кроме того, активные боевые действия идут юго-западнее Кременной в районе Северска. Это позволяет российским войскам сформировать так называемый огневой мешок, внутри которого находится довольно большая украинская группировка.
По подсчётам Марочко, в окружении могут оказаться порядка трёх тысяч солдат ВСУ.
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Кроме того, активные боевые действия идут юго-западнее Кременной в районе Северска. Это позволяет российским войскам сформировать так называемый огневой мешок, внутри которого находится довольно большая украинская группировка.
По подсчётам Марочко, в окружении могут оказаться порядка трёх тысяч солдат ВСУ.
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Анастасия Чинкова