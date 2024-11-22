Стало известно об успехах ВС РФ в районе Макеевки

Фото: iStock/Jakub Laichter
Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ в районе Макеевки в ЛНР и заняли позиции противника. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось уничтожить укрепрайон противника западнее населенного пункта Макеевка, а также занять оставленные украинскими боевиками позиции», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, армия России имеет значительное преимущество в указанном районе, так как действия российских штурмовиков прикрываются со стратегической высоты, которая была занята ранее.
Кроме того, ВС РФ имеют там численное преимущество и могут активно продавливать оборону ВСУ.
Читайте также:
Элитный батальон ВСУ «Птицы Мадьяра» переброшен в Курскую область
Житель ДНР рассказал о том, как сотрудники СБУ похищали людей
Россиянам сообщили, сколько военной техники восстановлено с момента начала СВО
Элина Позднякова