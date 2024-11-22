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Стало известно об успехах ВС РФ в районе Макеевки

Марочко: ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ в районе Макеевки
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ в районе Макеевки в ЛНР и заняли позиции противника. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось уничтожить укрепрайон противника западнее населенного пункта Макеевка, а также занять оставленные украинскими боевиками позиции», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, армия России имеет значительное преимущество в указанном районе, так как действия российских штурмовиков прикрываются со стратегической высоты, которая была занята ранее.



Кроме того, ВС РФ имеют там численное преимущество и могут активно продавливать оборону ВСУ.

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ВСУ авиаударом уничтожили девятиэтажный дом в Селидово
Житель Селидово: самолет ВСУ ударил ракетой по девятиэтажному жилому дому
22 ноября 2024, 08:57

Фото: iStock/lusia599

Украинский самолет нанес авиаудар по девятиэтажному жилому дому в Селидово, судьба жильцов неизвестна. Об этом рассказал житель города, его слова передает РИА Новости.
По его словам, в Селидово ВСУ творили беспредельные вещи.

«Со стороны Красноармейска (Покровск) сошел самолет, не скрываясь, никуда не торопясь, не прикрываясь ничем, сделал ракетный залп по жилому девятиэтажному дому», — рассказал мужчина.

При этом он затруднился оценить число жертв и пострадавших после такого удара, но отметил, что дом выгорел полностью.

Напомним, об освобождении Селидово стало известно 29 октября. Тогда об этом сообщило Минобороны РФ.

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Стала известна позиция Европы в вопросе капитуляции Украины из-за Трампа
FT: Европа не ожидает капитуляции Украины после прихода Трампа
22 ноября 2024, 08:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Руководства европейских стран не считают, что Украина будет вынуждена капитулировать после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
«Трамп хочет решить эту проблему, но не любой ценой. Это не может быть капитуляцией Украины», — говорится в статье.

На Западе считают, что Трамп все же может подписать соглашение о гарантиях безопасности по Украине, но без вступления Киева в НАТО, отмечает издание.

Уточняется, что команда Трампа склоняется к корейскому варианту окончания конфликта, когда разделение сторон происходит по выбранной границе. При этом действия по обеспечению этого договора еще не известны.

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Путин обратился к российским военным после удара Киева западными ракетами по РФ
22 ноября 2024, 08:18

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин обратился к личному составу Вооружённых сил РФ по поводу атак по территории России с использованием западных ракет дальнего радиуса действия. Он заявил о праве России на ответные удары.
Накануне, 21 ноября, российский лидер в своём обращении к военным и гражданам страны раскрыл подробности двух атак на Россию. По его словам, 19 и 21 ноября ВСУ запустили ракеты в сторону объектов на территории Курской и Брянской областей. Использовались системы ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании.

Российские силы ПВО успешно отразили атаки, не позволив ракетам достичь своих целей. Путин подчеркнул, что нанесение ударов с использованием западных систем вооружения невозможно без специалистов из тех стран, где они производились. В ответ на эти действия Россия использовала для удара по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». Без ядерной боеголовки, подчеркнул президент.

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Элитный батальон ВСУ «Птицы Мадьяра» переброшен в Курскую область
Боец «Ахмата»: в Курской области действует элитный батальон ВСУ «Птицы Мадьяра»
22 ноября 2024, 07:51

Фото: iStock/Diy1

Украинское командование перебросило в Курскую область элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом рассказал командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса», которая участвует в боевых действиях в составе спецназа «Ахмат», передает РИА Новости.
«По разведданным и радиоперехватам было сообщение о том, что в ночь на сегодняшнее число будет производиться минирование тыловых зон с помощью беспилотных летательных аппаратов», — рассказал российский боец.

По его словам, украинское командование отправило в Курскую область спецподразделение БПЛА «Птицы Мадьяра», которое оснащается странами ЕС и США. Именно этим оборудованием боевики минируют и совершают другие диверсии, пояснил «Сальза».

Он отметил, что украинским боевикам безразлично, кто пострадает от их действий – мирное население, животные или военные.

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Минувшей ночью сбиты 23 украинских БПЛА в Брянской и Калужской областях
22 ноября 2024, 07:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотника в Брянской и Калужской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 12 вражеских дронов было ликвидировано в Брянской области, девять — в Калужской, и два – в Курской.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша подтвердил, что в регионе ликвидировано шесть украинских БПЛА на окраине Калуги и еще один в Дзержинском районе.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации за ночь 11 дронов.

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«Вы же этого хотели»: Медведев оценил удар «Орешником» по Украине
Медведев об ударе «Орешника»: вероятно, это и есть то, чего добивался Запад
22 ноября 2024, 07:20

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал удар российским ракетным комплексом «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми! Удар гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал Медведев в соцсети X.

Он также прикрепил к посту кадры удара «Орешника» по заводу Южмаш в Днепропетровске.

Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по Южмашу. Он отметил, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду). На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.

По словам Путина, Россия пошла на этот шаг в ответ на применение Украиной американских и британских дальнобойных ракет для ударов по Брянской и Курской областям.


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Силы ПВО за ночь нейтрализовали 18 БПЛА в двух областях
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 дронов в Брянской и 7 БПЛА в Калужской областях
22 ноября 2024, 06:48

Фото: iStock/sommersby

В Брянской и Калужской областях силы ПВО зафиксировали уничтожение беспилотников, передает РИА Новости. Всего за ночь было ликвидировано 18 БПЛА ВСУ.
Глава Калужской области Владислав Шапша подтвердил в своем Telegram-канале, что силы ПВО ликвидировали 6 беспилотников на окраине Калуги и еще один в Дзержинском районе.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новом сбитии 6 БПЛА ВСУ. Ранее ночью он информировал, что в Брянской области силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа.

По предварительной информации, в обоих регионах пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы продолжают проверку территорий.

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Житель ДНР рассказал о том, как сотрудники СБУ похищали людей
Житель Селидово сообщил, что СБУ похищала людей, угрожая оружием
22 ноября 2024, 06:00

Фото: istockphoto/Olena_Z

Житель Селидово в ДНР рассказал о похищении людей сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, в тот день СБУ вывезли 33 человека, из которых вернулись лишь 24, передает РИА Новости.
«Пошел рассчитываться на заправке, подъехали военная машина, два или три «буса», и вышли молодые люди в джинсах, зеленых курточках и бронежилетах с надписью «СБУ». Они были в балаклавах, не было видно лица, начались выстрелы, палили в воздух. Залетели в помещение и начали орать «всем на выход, проверка». Нас насильно засунули в машины», — рассказал очевидец.
Задержанных доставили в Покровск, где под угрозой оружия проводили допросы, проверяли телефоны. Часть людей забрали, об их дальнейшей судьбе ничего не известно.

Селидово было освобождено российскими войсками 29 октября. Город, находящийся в 40 километрах от Донецка, имел стратегическое значение как крупный укрепрайон ВСУ.

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#днр
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#сбу
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Военные рассказали про высокую эффективность дрона «Черника-2» на фронте
Военные высоко оценили эффективность российских БПЛА «Черника-2» ​в зоне СВО
22 ноября 2024, 03:13

Фото: iStock/vadimrysev

Российские беспилотники «Черника-2», используемые на донецком участке фронта, получили высокую оценку военнослужащих роты БПЛА 110-й бригады 51-й армии «Южной» группировки.
Как рассказал командир расчета с позывным «Акаб» в интервью РИА Новости, эти дроны способны поражать цели на расстоянии до 100 километров.

«Черника-2» поступает в подразделения по 200 единиц в месяц. Беспилотник успешно справляется с уничтожением техники, зданий, блиндажей и живой силы противника.

«Дальность полета «птицы» (БПЛА) зависит от уровня сигнала оборудования… Если хороший сигнал - можно пролететь до 100 километров… Данное крыло показало себя с хорошей стороны, дает хорошие результаты, и есть уже пораженные цели, и их много: техника, здания, блиндажи противника - до всего долетает», — сообщил «Акаб».
Сборка дронов осуществляется непосредственно в зоне спецоперации, где устанавливаются программное обеспечение, заряд и проводится предварительная проверка. После доработки мощность мотора увеличена, что позволяет нести до 3,5 килограммов боекомплекта вместо стандартных 2,5 килограммов.

Батарея дрона обеспечивает полет до двух часов без боекомплекта и до полутора часов с боевой нагрузкой. Основное назначение «Черники-2» — поражение ключевых целей противника на больших расстояниях.


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