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UnHerd: Запад укрепил позицию России на переговорах своей поддержкой Украины

Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Запад укрепил позицию России на мирных переговорах своей поддержкой Украины. Об этом пишет портал UnHerd.


«Отвергнув предыдущие возможности для переговоров — когда Украина находилась в лучшем положении — западные лидеры позволили России закрепить свои военные достижения и лишили Путина стимулов идти на компромисс» — говорится в сообщении.

На портале пишут, что в попытках победить РФ и укрепить позиции Киева Запад позволил РФ достигнуть лучшего положения на фронте. Теперь у президента России Владимира Путина нет поводов идти на компромиссы в процессе мирных переговоров.

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#всу
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#россия
#сво
В Ростовской области уничтожено два вражеских беспилотника
05 января 2025, 01:21

Фото: iStock/NiseriN

На севере Ростовской области уничтожено два вражеских беспилотника. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА», — ​написал Слюсарь в своем telegram-канале.

Ликвидация беспилотников произошла в Миллеровском и Тарасовском районах области. ​В результате происшествия пострадавших нет. Слюсарь отметил, что средства ПВО продолжают отражать атаку вражеских дронов.

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#беспилотник
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В Запорожье сотрудники ТЦК применили газ против забаррикадировавшихся мужчин
05 января 2025, 00:53

Фото: iStock/Olena_Z

В Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) применили газ против забаррикадировавшихся мужчин. Об этом пишет telegram-канал «Страна.ua».
«В одном из запорожских военкоматов мужчины забаррикадировались в помещении. Работники военкомата, пытаясь взломать дверь, применили газ», — говорится в сообщении.

В издании предположили, что мужчины оказались мобилизованными гражданами. На опубликованном видео один из забаррикадировавшихся просил о помощи и говорил, что не знает, что им делать дальше.

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#происшествие
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#всу
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На Украине убит мужчина при попытке силовой мобилизации в ряды ВСУ
05 января 2025, 00:10

Фото: iStck/Irina Piskova

На Украине в Черновцах убит местный житель при попытке силовой мобилизации в ряды ВСУ. Об этом написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем telegram-канале.
«Черновцы. Убит очередной «доброволец», — поделился Дмитрук.

К сообщению депутата прикреплено видео, на котором полицейские Украины задерживают местного жителя. Сотрудники ведомства положили его на землю и заломали руки. При этом гражданские пытаются освободить мужчину от полиции.

В результате происшествия житель скончался в больнице. Дмитрук отметил, инцидент случился 19 декабря, однако власти Украины пытаются блокировать любое распространение данной новости.

Также депутат напомнил, что этот случай не является единственным на Украине. Также известно о смерти мужчин в Сумах и Одессе. В первом городе житель погиб от черепно-мозговой травмы. Во втором застрелили отца, который пытался вызволить своего мобилизованного сына из территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине).

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Пострадавших при атаке дрона ВСУ журналистов госпитализировали в больницу ДНР
04 января 2025, 23:53

Фото: iStock/maxim4e4ek

Журналистов, пострадавших в результате атаки дрона ВСУ, госпитализировали в одну из больниц Донецка. Об этом сообщают РИА Новости.
Как пишут в агентстве, в результате происшествия у журналистов зафиксированы ссадины и контузии. Пострадавших атаковал беспилотник ВСУ на трассе Донецк-Горловка, далеко от линии соприкосновения.

Инцидент произошел в субботу. Украинская армия нанесла прицельный удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю, где находились журналисты. Погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Пострадали сотрудники РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также журналисты донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

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#сво
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#удар
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Суд Узбекистана приговорил к 4 годам колонии мужчину за участие в СВО
04 января 2025, 23:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Андижанский городской суд по уголовным делам на востоке Узбекистана приговорил к четырем годам колонии местного жителя за участие в специальной военной операции в рядах ВС РФ. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на копию приговора.
«Андижанский городской суд по уголовным делам на востоке Узбекистана приговорил 39-летнего местного жителя к четырем годам и двум месяцам ограничения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах Вооруженных сил России», — говорится в сообщении агентства.

В издании указывают, что житель Андижана уехал в Россию в апреле 2023 года на заработки. Уже в июле он заключил контракт с Минобороны РФ и прошел курс военной подготовки для отправки на Украину. В декабре мужчина вернулся в Узбекистан и рассказал правоохранителям о своем участии в специальной военной операции.

Жителя Андижана судили за поступление, вербовку на военную службу иностранных государств. Суд учел его чистосердечное признание и приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. На заседании также учли отсутствие судимости и его семейное положение. Выяснилось, что у мужчины три ребенка. По законодательству Узбекистана, данная статья предусматривает срок от пяти до десяти лет лишения свободы.

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#украина
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Блинкен усомнился в возможности Украины вернуть уже вошедшие в состав РФ территории
Блинкен: Украине вряд ли сможет вернуть территории, уже вошедшие в состав России
04 января 2025, 21:47

Фото: iStock/sb2010

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина в обозримом будущем вряд ли сможет «вернуть» территории, уже вошедшие в состав России по результатам референдумов. Об этом он заявил в беседе с журналистом The New York Times.
Политик подчеркнул, что здесь вопрос не в уступке, а в том, что линия фронта в ближайшем будущем вряд ли сильно сдвинется с практической точки зрения. При этом, по его словам, Украина всегда будет претендовать на эти территории, но Киеву придётся их уступить, поскольку они уже вошли в состав России по результатам референдумов.

Блинкен не дал прямого ответа на вопрос, но подчеркнул, что для того, чтобы перемирие на Украине было продолжительным, Киев якобы необходимо обеспечить гарантиями безопасности и вступлением в НАТО. При этом ранее он сам признавал, что вступление Украины в альянс будет тяжелым пунктом переговоров с российской стороной по урегулированию конфликта.

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#госдеп
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Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с российскими журналистами в ДНР, есть погибшие
Корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при ударе беспилотника ВСУ по машине
04 января 2025, 21:27

Фото: iStock/maxim4e4ek

Внештатный корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при ударе украинского беспилотника по машине на трассе Донецк-Горловка. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Максим Романенко.
Отмечается, что помимо корреспондента «Известий» под удар украинского FPV-дрона попал корреспондент РИА Новости и ещё четверо сотрудников СМИ. Все они получили ранения.

По словам журналиста агентства, боевики ВСУ намерено нанесли удар по гражданскому автомобилю, который двигался вдали от линии боевого соприкосновения.

Романенко рассказал, что корреспонденты возвращались в Донецк после съёмки последствий обстрелов в Горловке. По их автомобилю ударил дрон-камикадзе ВСУ. Журналист получил контузию и ссадины на лице.

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#атака
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Ребёнок погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Запорожской области
Балицкий: дрон ВСУ атаковал машину в Запорожской области, погиб 10-летний ребёнок
04 января 2025, 21:15

Фото: iStock/frodelil

Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Запорожской области, в результате чего погиб ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
Отмечается, что на автомобильной трассе украинские войска намерено направили беспилотник в гражданский автомобиль, в котором ехала семья. Мужчина и женщина получили ранения и были экстренно госпитализированы в больницу, где за их жизни борются врачи. А их 10-летний сын скончался на месте от полученных травм.

Балицкий выразил соболезнования семье, отметив, что родственникам будет оказана вся необходимая помощь.

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Боец ВС РФ рассказал, как обманул выслеживающих его бойцов ВСУ
04 января 2025, 20:59

Фото: iStock/Artem Zakharov

Боец ВС РФ из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута, который одержал победу на военным ВСУ в рукопашном бое, смог после этого обмануть группу украинских солдат, шедших по его следу. Об этом он сообщил в интервью WarGonzo.
Российский боец заявил, что украинские военные знали о его местоположении и целенаправленно шли его убивать. Григорьев набрал оружия из склада ВСУ, ранее им же захваченного, и приготовился давать отпор противникам.

Причём военный уточнил, что долго принимал это решение, поскольку был очень уставший и голодный. Но в итоге всё же принялся вступить в бой.

Первым делом боец ударил из РПГ по бронемашине ВСУ, после чего открыл огонь из двух автоматов и бросил гранаты. Украинские военные не ожидали такого удара и сразу же сбежали с места боя.

Позднее Григорьев по рации услышал переговоры украинцев, которые посчитали, что к российскому военному пришло подкрепление.

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#военные
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