UnHerd: Запад укрепил позицию России на переговорах своей поддержкой Украины

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Запад укрепил позицию России на мирных переговорах своей поддержкой Украины. Об этом пишет портал UnHerd.
«Отвергнув предыдущие возможности для переговоров — когда Украина находилась в лучшем положении — западные лидеры позволили России закрепить свои военные достижения и лишили Путина стимулов идти на компромисс» — говорится в сообщении.
На портале пишут, что в попытках победить РФ и укрепить позиции Киева Запад позволил РФ достигнуть лучшего положения на фронте. Теперь у президента России Владимира Путина нет поводов идти на компромиссы в процессе мирных переговоров.
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