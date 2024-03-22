Марочко: ВСУ казнили людей со связанными руками

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Группа военнослужащих ВСУ произвела стрельбу, в результате которой погибли трое людей в районе населенного пункта Червоная Диброва, сообщает RT со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Подполковник также ранее сообщил о тяжелом положении ВСУ на Купянском участке фронта, ссылаясь на перехваты рапортов командования украинских вооруженных сил.
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