Марочко: ВСУ контратакуют у Оскола для возвращения позиций в Харьковской области

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Украинская армия проводит безуспешные контратаки у Оскольского водохранилища в Харьковской области с целью вернуть ранее утраченные позиции. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко для ТАСС.
«Противник на регулярной основе контратакует. И, естественно, наши войска пока не рвутся в бой и серьезно ведут маневренную оборону для того, чтобы противник не смог отбить те позиции, которые уже находятся под нами», — поделился с агентством эксперт.
Как пояснил Марочко, основные боевые действия в этом районе ведутся возле Сеньково и Богуславки. К тому же украинская армия на регулярной основе совершает удары по Лозовой в Харьковской области.
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