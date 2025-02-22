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Марочко: ВСУ контратакуют у Оскола для возвращения позиций в Харьковской области

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинская армия проводит безуспешные контратаки у Оскольского водохранилища в Харьковской области с целью вернуть ранее утраченные позиции. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко для ТАСС.
«Противник на регулярной основе контратакует. И, естественно, наши войска пока не рвутся в бой и серьезно ведут маневренную оборону для того, чтобы противник не смог отбить те позиции, которые уже находятся под нами», — поделился с агентством эксперт.

Как пояснил Марочко, основные боевые действия в этом районе ведутся возле Сеньково и Богуславки. К тому же украинская армия на регулярной основе совершает удары по Лозовой в Харьковской области.

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Британия предоставит очередной пакет военной помощи Украине и введет новые санкции против РФ
Telegraph: Стармер объявит об очередном пакете военной помощи Украине 24 февраля
22 февраля 2025, 04:38

Фото: iStock/nevenmn

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине 24 февраля. Об этом пишет Telegraph.
«Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины», — сообщают в газете.

Согласно информации источника в британском правительстве, также 24 февраля будет объявлено и об очередных санкциях в отношении России. Данные действия властей Соединенного Королевства могут вызвать раздражение у США, так как американский президент Дональд Трамп призывает Украину сесть за стол переговоров и заключить мир с РФ.

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МЧС: в Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников
22 февраля 2025, 04:27

Фото: iStock/bbsferrari

На всей территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом предупредили в МЧС России.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Радио 1» писало, что по мнению миллиардера Илона Маска, Россия зашла слишком далеко, когда начала проведение спецоперации. Сейчас это сделала Украина, в связи с чем у США сменилась риторика в отношении конфликта.

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#бпла
#опасность
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США и Украина подпишут договор о полезных ископаемых 22 февраля на фоне критики Зеленского со стороны Трампа
WSJ: договор между Украиной и США о полезных ископаемых подпишут 22 февраля
22 февраля 2025, 03:03

Фото: iStock/Andrii Atanov

Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых может быть подписано уже 22 февраля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В газете отмечают, что таким образом может спасть возникшая напряженность между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Напомним, что последний уже не раз критично высказывался о главе киевского режима.

Информации о содержании документа пока нет. К тому же не достигнута окончательная договоренность, однако стороны подошли ближе к заключению сделки. Согласно ей, права на ценные минералы Украину перейдут в собственность США. Таким образом Штаты хотят компенсировать затраты, которые возникли в процессе предоставления военной помощи.

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#сделки
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Россия внесла поправку к американской резолюции ГА ООН по украинскому конфликту
22 февраля 2025, 02:51

Фото iStock/Sven Loeffler

Россия внесла поправку к американской резолюции ГА ООН по украинскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости.
В изначальном варианте одним из пунктов резолюции от Штатов стала формулировка: «призывает к скорейшему прекращению конфликта и далее призывает к установлению прочного мира между Украиной и Россией». В ответ на это РФ предложила вставить в данный пункт фразу: «в том числе путем устранения его коренных причин».

Ранее «Радио 1» писало, что США отказались обвинять Россию в начале конфликта на Украине. Взамен Вашингтон представил проект резолюции по окончанию боевых действий в стране, состоящий из трех пунктов.

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Трамп: переговоры США и РФ по Украине состоятся в следующий вторник
22 февраля 2025, 01:51

Фото: iStock/Waldemarus

По словам президента США Дональда Трампа, следующие переговоры между Штатами и Россией пройдут во вторник в Саудовской Аравии. Об этом американский лидер заявил в Белом доме.
К тому же Трамп заявил о своей уверенности в том, что президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому необходимо встретиться для урегулирования украинского конфликта.

«Я думаю, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться вместе, потому что мы хотим остановить убийства миллионов людей и молодых солдат... Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения», — сказал американский лидер.

Помимо этого Трамп заявил о своем желании увидеть прекращение огня и сделку.

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