МЧС: в Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников

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На всей территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом предупредили в МЧС России.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее «Радио 1» писало, что по мнению миллиардера Илона Маска, Россия зашла слишком далеко, когда начала проведение спецоперации. Сейчас это сделала Украина, в связи с чем у США сменилась риторика в отношении конфликта.
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Иван Мусатов