Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko
Артиллеристы группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, уничтожив при этом станцию радиоэлектронной борьбы, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
По данным военных, свежие украинские подразделения демонстрируют низкий уровень подготовки, а их позиции часто остаются не замаскированными.
Российская сторона предполагает, что командиры ВСУ сознательно жертвуют личным составом, чтобы выявить местоположение российских артиллерийских систем. Однако грамотные действия артиллеристов группировки «Восток» исключают подобные риски и обеспечивают успех боевых операций.
Некоторое время назад также узнали, что войска группировки «Запад» поразили цели ВСУ на СВО с помощью «Акации».
Ранее «Радио 1» писало о том, как насильно мобилизованный солдат ВСУ пришел к родным в Курске. Также стало известно, что Западные СМИ восхитились российским истребителем, Су-57, и похвалили его эффективность в боях в ходе СВО.
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Российская сторона предполагает, что командиры ВСУ сознательно жертвуют личным составом, чтобы выявить местоположение российских артиллерийских систем. Однако грамотные действия артиллеристов группировки «Восток» исключают подобные риски и обеспечивают успех боевых операций.
Некоторое время назад также узнали, что войска группировки «Запад» поразили цели ВСУ на СВО с помощью «Акации».
Ранее «Радио 1» писало о том, как насильно мобилизованный солдат ВСУ пришел к родным в Курске. Также стало известно, что Западные СМИ восхитились российским истребителем, Су-57, и похвалили его эффективность в боях в ходе СВО.
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Мария Моисеева