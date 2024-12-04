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Российские войска ликвидировали плацдарм ВСУ юго-восточнее поселка Великая Новоселка на времевском направлении запорожской линии фронта. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В результате операции было освобождено около 15 квадратных километров, а сам плацдарм полностью зачищен от украинских подразделений.
Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на восточных окраинах Великой Новоселки, взяв под огневой контроль коридоры снабжения ВСУ. Этот поселок имеет стратегическое значение, так как в нем расположен крупный командный и логистический пункт противника.
Продвижение российских сил к поселку позволяет перекрыть трассы снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями, расположенными на стыке Запорожской области и ДНР.
«Радио 1» писало о том, что войска РФ практически раскололи группировку ВСУ под Курахово.
Утром 4 декабря артиллеристы группировки войск «Восток» также сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, уничтожив при этом станцию радиоэлектронной борьбы, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника.
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Ранее сообщалось, что российские войска закрепились на восточных окраинах Великой Новоселки, взяв под огневой контроль коридоры снабжения ВСУ. Этот поселок имеет стратегическое значение, так как в нем расположен крупный командный и логистический пункт противника.
Продвижение российских сил к поселку позволяет перекрыть трассы снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями, расположенными на стыке Запорожской области и ДНР.
«Радио 1» писало о том, что войска РФ практически раскололи группировку ВСУ под Курахово.
Утром 4 декабря артиллеристы группировки войск «Восток» также сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины, уничтожив при этом станцию радиоэлектронной борьбы, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника.
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Мария Моисеева