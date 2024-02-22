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Улики, обнаруженные российскими войсками в городе Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР), доказывают участие наемников из США, Канады и стран Европейского союза в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию Министерства обороны России.
Техника и оружие, спрятанные в жилых кварталах, были в основном иностранного происхождения, рассказали бойцы.
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Александр Климов