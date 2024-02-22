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Газета The Guardian сообщила, что вооруженные силы Украины ввели ограничение на количество выстрелов в день из-за нехватки боеприпасов.
Издание цитирует разговор с бойцом ВСУ с позывным «Титушко», в котором солдат рассказал о проблемах в зоне конфликта. Он отметил, что если в ноябре ВСУ могли выпустить 300 снарядов в день, то сейчас лимит составляет 10 снарядов в день.
Британское издание отмечает, что занятие Авдеевки российскими войсками – еще один признак того, что третий год конфликта может стать для Украины самым нестабильным периодом.
По мнению издания, мобилизация не пользуется популярностью в украинском обществе. Как отметил киевский политолог Владимир Фесенко, «полную победу – включая возвращение Крыма – трудно представить в ближайшем будущем».
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Британское издание отмечает, что занятие Авдеевки российскими войсками – еще один признак того, что третий год конфликта может стать для Украины самым нестабильным периодом.
«Настроение сильно отличается от того, что было год назад, когда среди ужаса украинцы оставались воодушевленными и с нетерпением ждали скорейшего возвращения всех территорий», – подчеркнул автор.
По мнению издания, мобилизация не пользуется популярностью в украинском обществе. Как отметил киевский политолог Владимир Фесенко, «полную победу – включая возвращение Крыма – трудно представить в ближайшем будущем».
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Александр Климов