Марочко: ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области

17 декабря 2025, 07:50

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинские военнослужащие оказались в сложной ситуации в Богуславке, Харьковская область. Эксперт Андрей Марочко сообщил, что их единственный путь снабжения контролируют российские беспилотники. Об этом пишет РИА Новости.