Марочко: ВСУ оказались в тактическом окружении в Харьковской области
Украинские военнослужащие оказались в сложной ситуации в Богуславке, Харьковская область. Эксперт Андрей Марочко сообщил, что их единственный путь снабжения контролируют российские беспилотники. Об этом пишет РИА Новости.
После успешного продвижения ВС РФ в районе Новоплатоновки, береговая линия Оскольского водохранилища попала под огневой контроль. Это создало тактическое окружение для группировки украинских сил в Богуславке и Новой Кругляковке. По информации от источников, путь снабжения через водохранилище находится под постоянным наблюдением дронов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
