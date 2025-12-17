«Убили обоих»: Сотрудники ТЦК шесть часов штурмовали дом пенсионера, который не отдал внука на мобилизацию
Cотрудники ТЦК застрелили пенсионера с внуком при попытке мобилизации под Херсоном
В ходе попытки силовой мобилизации на Украине погибли 70-летний мужчина и его внук. Об этом РИА Новости рассказал глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Инцидент произошел в селе Кобзарцы. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались насильно мобилизовать внука пенсионера Вениамина Трачука.
Мужчина оказал вооруженное сопротивление, вступив в перестрелку. Украинцам пришлось вызывать на помощь полицейский спецназ.
Штурм дома пенсионера длился около шести часов. В результате дед и внук погибли. Уточняется, что украинские силовики понесли значительные потери: семь человек убитыми и двое ранеными.
Жители Полтавы убили трёх сотрудников ТЦК
«Украинские СМИ попытались замолчать данный инцидент. Даже на фоне постоянных новостей о сопротивлении жителей Украины мобилизации он оказался из ряда вон выходящим», — пояснил Барбашов.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.