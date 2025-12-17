17 декабря 2025, 06:39

Cотрудники ТЦК застрелили пенсионера с внуком при попытке мобилизации под Херсоном

Фото: iStock/ipopba

В ходе попытки силовой мобилизации на Украине погибли 70-летний мужчина и его внук. Об этом РИА Новости рассказал глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.





Инцидент произошел в селе Кобзарцы. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались насильно мобилизовать внука пенсионера Вениамина Трачука.



Мужчина оказал вооруженное сопротивление, вступив в перестрелку. Украинцам пришлось вызывать на помощь полицейский спецназ.



Штурм дома пенсионера длился около шести часов. В результате дед и внук погибли. Уточняется, что украинские силовики понесли значительные потери: семь человек убитыми и двое ранеными.





Жители Полтавы убили трёх сотрудников ТЦК

«Украинские СМИ попытались замолчать данный инцидент. Даже на фоне постоянных новостей о сопротивлении жителей Украины мобилизации он оказался из ряда вон выходящим», — пояснил Барбашов.