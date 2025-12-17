ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 94 БПЛА ВСУ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожено 94 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Тридцать один — над Краснодарским краем, двадцать два — над Ростовской областью, десять — над Воронежской областью, восемь — над Саратовской областью, восемь — над акваторией Азовского моря, восемь — над акваторией Черного моря, четыре — над Волгоградской областью, три — над Брянской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: