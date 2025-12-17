Выяснилось, чем опасна для ВСУ ссора между Навроцким и Зеленским
Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским может привести к прекращению критически важных поставок для ВСУ. Это приведет к логистическому коллапсу. Такое мнение высказал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Его цитирует РИА Новости.
Ранее Кароль Навроцкий в одном из своих интервью раскритиковал Зеленского, возмущаясь, что Киев воспринимает польскую помощь как нечто должное. Он также заявил об утрате партнерского элемента в отношениях между странами.
Эксперт отметил: Навроцкий неоднократно давал понять, что политическая и финансовая помощь со стороны Польши прекратится, если Зеленский не проявит благодарности и не изменит свою позицию.
«А тот, понятное дело, не станет, ну и все. Навроцкий терпеть не будет и закроет кран, что приведет к краху ВСУ», — пояснил Соскин.Соскин добавил, что Зеленский напрасно рассчитывает на поддержку премьер-министра Польши Дональда Туска. Дело в том, что тот находится в крайне напряженных отношениях с президентом своей страны.