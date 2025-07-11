Марочко: ВСУ перебросили под Харьков наемников минимум из шести стран НАТО
Украинское командование перебросило под Харьков наемников ВСУ минимум из шести стран НАТО. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Как отметил аналитик в интервью для ТАСС, о наличии наемников под Харьковом удалось узнать после перехвата переговоров средствами радиоэлектронной разведки. Иностранные бойцы, предположительно, находятся на северо-западе от города.
«На данный момент в этом районе подтверждено присутствие в рядах вооруженных формирований Украины представителей шести государств, входящих в Североатлантический альянс. Характер и манера общения абонентов говорят о наличии у наемников западной военной подготовки и боевого опыта в зоне СВО», — сообщил Марочко.
О том, из каких именно стран наемники прибыли воевать на стороне ВСУ, эксперт не уточнил.