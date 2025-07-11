Марочко: ВСУ перебросили под Харьков наемников минимум из шести стран НАТО

11 июля 2025, 06:18

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинское командование перебросило под Харьков наемников ВСУ минимум из шести стран НАТО. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.





Как отметил аналитик в интервью для ТАСС, о наличии наемников под Харьковом удалось узнать после перехвата переговоров средствами радиоэлектронной разведки. Иностранные бойцы, предположительно, находятся на северо-западе от города.





«На данный момент в этом районе подтверждено присутствие в рядах вооруженных формирований Украины представителей шести государств, входящих в Североатлантический альянс. Характер и манера общения абонентов говорят о наличии у наемников западной военной подготовки и боевого опыта в зоне СВО», — сообщил Марочко.