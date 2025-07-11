11 июля 2025, 05:58

Фото: iStock/Olena_Z

Киевским властям необходимо рассмотреть два варианта, которые позволят им избежать капитуляции на поле боя. Среди них отступление ВСУ и сокращение потерь в зоне вооруженного конфликта.





Как пишет издание Neue Zurcher Zeitung, только таким образом киевские власти могут не допустить прорыва российских войск. К тому же такими действиями Украина сможет обезопасить себя на тот случай, если мирные переговоры окажутся в тупике.





«У Генерального штаба в Киеве осталось два варианта, чтобы не допустить прорыва. Это либо попытаться сократить потери в условиях планомерного продвижения российских войск, либо быстро отступить по всей линии фронта, чтобы предотвратить капитуляцию в случае, если мирные переговоры зайдут в тупик», — говорится в сообщении издания.