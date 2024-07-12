Марочко: ВСУ перебросили войска под Кременную для ударов по мирным жителям

Фото: istockphoto/vadimrysev
Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило группировку военнослужащих на Сватовско-Кременское направление, поставив перед ними задачу наносить с помощью беспилотников удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ссылаясь на собственные источники, он рассказал, что перед украинскими военными на этом участке командованием поставлена конкретная задача: атаковать дронами гражданские объекты в прифронтовых населённых пунктах. Эксперт уточнил, что целью этих ударов является запугивание мирного населения.
По словам Марочко, в настоящее время боевики ВСУ ведут террористическую деятельность в пределах зоны около 20 километров от линии боевого соприкосновения. Однако не исключено применение и более «продвинутых» беспилотников с дальностью действия до 100 километров, заключил эксперт.
Читайте также:
«На площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек»: ВСУ сбросили бомбы на детей
Жители Ступинского района слышали два взрыва от уничтожения БПЛА ВСУ
ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
Александр Бойцов