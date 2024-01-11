Пушилин: При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района в Донецке ранены пять мирных жителей. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
«На данный момент известно о пяти раненых гражданских лицах в результате массированного обстрела противником Куйбышевского района Донецка», — говорится в публикации.
По словам Пушилина, огонь вёлся из РСЗО 122-мм калибра. В настоящее время две женщины и мужчина находятся в состоянии средней тяжести. За жизнь ещё двух пострадавших, получивших тяжёлые ранения, борются врачи.
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