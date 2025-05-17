Пушилин: освобождение Славянска обеспечит ДНР водой

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, только освобождение Славянска и восстановление работы канала «Северский Донец — Донбасс» позволит обеспечить республику водой. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Говорить о полном обеспечении нашего региона водой мы сможем только после освобождения Славянска и восстановления искусственного канала "Северский Донец — Донбасс"», — заявил Пушилин.
Глава ДНР отметил, что после освобождения потребуется восстановление шести водоподъемных насосных станций, которые ранее разрушила украинская армия. В общем ситуация остается сложной, но благодаря строительству водовода «Дон—Донбасс» удалось избежать гуманитарной катастрофы.
Пушилин говорит, что на данный момент региону все равно не хватает мощностей. Сейчас «Дон—Донбасс» покрывает меньше 50% потребностей республики.
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