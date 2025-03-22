Марочко: ВСУ увеличили удары по ЛНР из-за поражений в Курской области

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По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинская армия увеличила удары по Луганской Народной Республике из-за поражений в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Касаемо активизации украинских боевиков в зоне ответственности ЛНР, то она была прогнозируемая, поскольку сейчас противник сильно сдает свои позиции на курском направлении, поэтому ему делать реваншистские наступательные действия» — поделился с агентством эксперт.
Марочко отметил, что несмотря на увеличение ударов по ЛНР, ВСУ не обились значительных продвижений в данном направлении. В общей сложности Украина совершает до трех атак в день, при этом на некоторых участках бывают несколько дней затишья. Их общее число назвать сложно, так как противник ведет себя непредсказуемо.
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Иван Мусатов