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Марочко: ВСУ увеличили удары по ЛНР из-за поражений в Курской области

Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинская армия увеличила удары по Луганской Народной Республике из-за поражений в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Касаемо активизации украинских боевиков в зоне ответственности ЛНР, то она была прогнозируемая, поскольку сейчас противник сильно сдает свои позиции на курском направлении, поэтому ему делать реваншистские наступательные действия» — поделился с агентством эксперт.

Марочко отметил, что несмотря на увеличение ударов по ЛНР, ВСУ не обились значительных продвижений в данном направлении. В общей сложности Украина совершает до трех атак в день, при этом на некоторых участках бывают несколько дней затишья. Их общее число назвать сложно, так как противник ведет себя непредсказуемо.

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#курская область
Жительница Курской области: украинские солдаты разграбили храм в Бондаревке
22 марта 2025, 06:04

Фото: iStock/Popescu Marius

По словам эвакуировавшейся жительницы Курской области, украинские солдаты разграбили храм Митрофана Воронежского в селе Бондаревка Суджанского района. Этим женщина поделилась с РИА Новости.
«Я вообще из села Бондаревка. У нас посреди выгона стоит храм, но (ВСУ) до того разбили: и двери, и окна все повыбивали. И выгребли абсолютно все из храма – и ковры, и паласы, и свечи», — рассказала агентству пожилая жительница.

Также известно о массовом мародерстве украинских военных в городе Константиновка Донецкой Народной Республики. Там солдаты намеренно обстреливают жилые районы, после чего грабят имущество граждан, сбежавших от ударов.

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#солдаты
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Подполье: боевики ВСУ массово мародерствуют в Константиновке
22 марта 2025, 04:59

Фото: iStock/Olena_Z

Как рассказали в антифашистском подполье, украинские военные массово мародерствуют в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости.
«Военнослужащие ВСУ, держащие позиции в Константиновке на оккупированной Киевом части ДНР, занимаются массовым мародерством», — передают в агентстве.

В подполье рассказали, что украинские бойцы ведут огонь по жилым районам города, тем самым изгоняя от туда мирных жителей. После солдаты приходят туда и грабят владения, а также продовольственные магазины.

Ранее по такой схеме ВСУ грабили местных жителей Артемовска. На места обстрелов солдаты выдвигаются группами численностью около 10 человек.

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Украинские дроны атаковали нефтебазу в Сальском районе Ростовской области
В Ростовской области украинские дроны атакуют нефтебазу в Сальском районе
22 марта 2025, 02:17

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники пытаются атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области. Об этом сообщает Shot.
«Украинские БПЛА пытаются атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области. Жители слышали не менее пяти взрывов», — пишут в telegram-канале.

Взрывы были слышны около часа назад. По предварительной информации, их источником является ПВО, которое сбивает вражеские цели. В общей сложности было слышно от трех до пяти взрывов, а также в небе засверкали яркие вспышки. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.

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Слюсарь: после удара БПЛА по многоэтажке в Ростове пострадали два человека
22 марта 2025, 00:19

Фото: iStock/Motortion

В результате удара украинского беспилотника по многоквартирному дому в Ростове пострадали два человека. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным погибших нет, пострадали 2 человека», — пишет глава региона в своем telegram-канале.

Атака БПЛА на регион продолжается. На данный момент известно о сбитых вражеских дронах в Миллеровском и Шолоховском районе.

Напомним, что в ночь на 22 марта украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Ростове. Момент прилета попал на видео. После удара произошел взрыв.

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Из-за атаки украинского дрона по многоэтажке в Ростове произошел взрыв
Слюсарь: атака украинского дрона по многоэтажке в Ростове привела к взрыву
22 марта 2025, 00:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атака украинского беспилотника по многоквартирному дому привела к взрыву. Об этом глава региона пишет в telegram-канале.
«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. На место выехали оперативные службы», — написал Слюсарь.

Момент удара украинского беспилотника по многоэтажке попал на видео. На нем видно, как после случившегося с высоты начали падать элементы облицовки. К тому же известно о сильном взрыве возле микрорайона Сельмаш. Предварительно, источником стала работа ПВО.

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