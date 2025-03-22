Подполье: боевики ВСУ массово мародерствуют в Константиновке

Бойцы ВС РФ удерживают под контролем все приграничные села в Краснояружском районе Белгородской области, ВСУ пытались прорваться в российский регион, но атаки были отражены. Об этом сообщает Pravda.Ru. Населенные пункты, как отмечается, контролируют силы группировки войск «Север» российской армии.