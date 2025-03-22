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Как рассказали в антифашистском подполье, украинские военные массово мародерствуют в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости.
«Военнослужащие ВСУ, держащие позиции в Константиновке на оккупированной Киевом части ДНР, занимаются массовым мародерством», — передают в агентстве.
В подполье рассказали, что украинские бойцы ведут огонь по жилым районам города, тем самым изгоняя от туда мирных жителей. После солдаты приходят туда и грабят владения, а также продовольственные магазины.
Ранее по такой схеме ВСУ грабили местных жителей Артемовска. На места обстрелов солдаты выдвигаются группами численностью около 10 человек.
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Иван Мусатов