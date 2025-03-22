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Подполье: боевики ВСУ массово мародерствуют в Константиновке

Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Как рассказали в антифашистском подполье, украинские военные массово мародерствуют в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает РИА Новости.
«Военнослужащие ВСУ, держащие позиции в Константиновке на оккупированной Киевом части ДНР, занимаются массовым мародерством», — передают в агентстве.

В подполье рассказали, что украинские бойцы ведут огонь по жилым районам города, тем самым изгоняя от туда мирных жителей. После солдаты приходят туда и грабят владения, а также продовольственные магазины.

Ранее по такой схеме ВСУ грабили местных жителей Артемовска. На места обстрелов солдаты выдвигаются группами численностью около 10 человек.

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Украинские дроны атаковали нефтебазу в Сальском районе Ростовской области
В Ростовской области украинские дроны атакуют нефтебазу в Сальском районе
22 марта 2025, 02:17

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские беспилотники пытаются атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области. Об этом сообщает Shot.
«Украинские БПЛА пытаются атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области. Жители слышали не менее пяти взрывов», — пишут в telegram-канале.

Взрывы были слышны около часа назад. По предварительной информации, их источником является ПВО, которое сбивает вражеские цели. В общей сложности было слышно от трех до пяти взрывов, а также в небе засверкали яркие вспышки. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.

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Слюсарь: после удара БПЛА по многоэтажке в Ростове пострадали два человека
22 марта 2025, 00:19

Фото: iStock/Motortion

В результате удара украинского беспилотника по многоквартирному дому в Ростове пострадали два человека. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Пролетарском районе Ростова в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской, 49/1 произошел взрыв БПЛА на уровне 17 этажа. По предварительным данным погибших нет, пострадали 2 человека», — пишет глава региона в своем telegram-канале.

Атака БПЛА на регион продолжается. На данный момент известно о сбитых вражеских дронах в Миллеровском и Шолоховском районе.

Напомним, что в ночь на 22 марта украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Ростове. Момент прилета попал на видео. После удара произошел взрыв.

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Из-за атаки украинского дрона по многоэтажке в Ростове произошел взрыв
Слюсарь: атака украинского дрона по многоэтажке в Ростове привела к взрыву
22 марта 2025, 00:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, атака украинского беспилотника по многоквартирному дому привела к взрыву. Об этом глава региона пишет в telegram-канале.
«Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49. На место выехали оперативные службы», — написал Слюсарь.

Момент удара украинского беспилотника по многоэтажке попал на видео. На нем видно, как после случившегося с высоты начали падать элементы облицовки. К тому же известно о сильном взрыве возле микрорайона Сельмаш. Предварительно, источником стала работа ПВО.

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«Пытались прорваться»: стало известно, что происходит в Краснояружском районе
Pravda.Ru: ВС РФ контролируют все приграничные села в Краснояружском районе
22 марта 2025, 00:08

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы ВС РФ удерживают под контролем все приграничные села в Краснояружском районе Белгородской области, ВСУ пытались прорваться в российский регион, но атаки были отражены. Об этом сообщает Pravda.Ru. Населенные пункты, как отмечается, контролируют силы группировки войск «Север» российской армии.
«Сейчас противник пытается пробраться к окраине Демидовки у ручья Сухой. Сам населенный пункт разрушен. Средства дистанционного поражения работают по ВСУ тут и по тылам бандеровцев. В Демидовке враг не закрепился. Часть групп ВСУ — по 2-3 человека, которым поставлена задача зайти в село, чтобы сделать селфи, разбежались по посадкам», — пишет издание.
В то же время в зоне СВО украинские боевики пытались добить собственного раненого солдата, который хотел сдаться в плен российским военным. Как рассказал RT сам пленный Николай Горошенко, российский дрон увидел, что тот хочет сдаться в плен, сбросил ему еду и воду, а после повел через минное поле.
«Однако ВСУ атаковали своего же солдата кассетными боеприпасами, тем самым заминировав местность вокруг него. Благодаря российским военнослужащим украинец смог дойти до точки эвакуации и сдаться в плен», — отмечает телеканал.
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Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников
22 марта 2025, 00:02

Фото: iStock/NiseriN

В небе над Воронежской областью было сбито несколько беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений удалось избежать. В Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников.

Один из украинских беспилотников ударил по многоэтажке в Ростове. Момент атаки был снят на видео.

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