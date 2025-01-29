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В районе Волчанска солдаты украинской армии не исполняют приказов об атаке на позиции ВС России. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«По перехваченным данным стало известно о саботировании подразделениями вооруженных формирований Украины приказов о штурме наших позиций в районе населенного пункта Волчанск. Вместо активных штурмовых действий боевики применяют, в большей степени, оборонительную тактику», — поделился Марочко с РИА Новости.
По словам эксперта, солдаты не выполняют приказ об атаке, ссылаясь на нехватку личного состава, неподходящую погоду и отсутствие необходимого количества материально-технических средств. По факту многочисленных случаев саботажа на позиции ВСУ в Волчанске направлена инспекционная проверка.
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