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Зеленский ответил Путину на слова о нелегитимности и переговорах

Зеленский призвал мир принудить РФ к переговорам на фоне заявлений Путина
Фото: iStock/3dmitry

Фото: iStock/3dmitry

Владимир Зеленский призвал мир принудить Россию к переговорам после заявления президента РФ Владимира Путина о нелегитимности главы киевского режима и невозможности участвовать в подписании документов. Об этом Зеленский написал в своем telegram-канале.
«Мы должны действовать слаженно и решительно — все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому», — говорится в сообщении.

Такой ответ Зеленский дал после заявлений Путина о готовности к переговорам с кем угодно, так как глава киевского режима утратил свою легитимность. Также глава РФ подметил и указ Зеленского о запрете переговоров с Россией.



При этом британский аналитик Александр Меркурис предположил, что переговорный процесс может состоятся исключительно между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Американский лидер захочет исключить из диалога Евросоюз и Киев, так как они помешают урегулированию конфликта.

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AP: украинские чиновники могут лишиться зарплаты от Госдепа США
29 января 2025, 04:49

Фото: iStock/Diy13

На Украине чиновники могут лишиться денег, которые им выплачивал госдепартамент США в рамках оказания иностранной помощи. Об этом сообщает Associated Press.
«Гражданские программы, жизненно важные для военных усилий Украины, исходят от госдепартамента. Нет ни слова об исключениях для них. Это включает в себя поддержку заработной платы, которую США предоставляют для поддержания работы правительства Украины, несмотря на ущерб, нанесенный войной экономике», — пишут в издании.

Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио приказал приостановить финансовую помощь Украине на 90 дней. Это решение распространяется и на остальные страны, входящие в программу иностранной помощи. Исключением стали Израиль и Египет.

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Киевский режим забирал у родителей детей и вывозил их
Жительница Новогродовки: власти Киева забирали детей у родителей и вывозили их
29 января 2025, 04:11

Фото: iStock/BrianAJackson

Как рассказала жительница Новогродовки в ДНР Ирина, власти Киева забирали у родителей детей и вывозили их из города. Об этом пишут РИА Новости.
«Детей отбирали, маленьких. Я знаю одних людей по Донецкой улице из города Новогродовки. Полугодовалую девочку забрали. Оставили мать, молодую пару. Их не забрали, а девочку забрали», — поделилась Ирина с изданием.

Новогродовка является городом в Донецкой Народной Республике. Минобороны РФ сообщило об его освобождении 8 сентября прошлого года в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».

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В Казани закрыли аэропорт на фоне объявленной опасности атаки БПЛА
29 января 2025, 02:35

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В аэропорту Казани был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом пишут в Mash.
«План «Ковер» ввели в аэропорту Казани в 1:30 из-за угрозы атаки беспилотников», — сообщает telegram-канал.

На данный момент аэропорт закрыт на вылет и прилет самолетов. Уже задерживаются по шесть рейсов на вылет и прилет.

Напомним, что ранее МЧС объявили в регионе опасность атаки БПЛА.

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Глава Нижегородской области Никитин подтвердил пожар после атаки дронов
29 января 2025, 02:22

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил пожар в Кстовской промзоне после упавших обломков БПЛА. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника», — написал Никитин.

Ранее «Радио 1» сообщало о возникшем пожаре на нефтебазе в Кстово после атаки беспилотника. Также жители рассказали о взрывах.

К тому же в ночь на 29 января дроны совершили налет на Татарстан, Тверскую и Смоленскую области. В последней был атакован ядерный объект.

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Руденя: Тверская область отразила атаку 14 беспилотников
29 января 2025, 02:12

Фото: iStock/NiseriN

Тверская область подверглась атаке 14 беспилотников. Об этом рассказали в региональном правительстве.
«Как сообщил Губернатор Игорь Руденя, отражена атака уже 14 БПЛА над Торопецким округом Тверской области», — говорится в сообщении telegram-канала.

Указывается, что налет дронов был отражен над Торопецким округом.

В ночь на 29 января атаке беспилотников также подверглись Смоленская и Нижегородская области. В первой дрон атаковал ядерный объект. Во второй беспилотник упал на местном НПЗ, где возник пожар.

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Анохин: ядерный объект в Смоленской области был атакован беспилотником
29 января 2025, 02:00

Фото: iStock/bbsferrari

В Смоленской области ядерный объект был атакован беспилотником. Об этом рассказал губернатор региона Василий Анохин.
«В различных районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. В настоящее время средствами ПВО и РЭБ Министерства обороны России ведется их уничтожение. По предварительной информации один из беспилотников сбит в ходе попытки нападения на объект ядерной энергетики», — написал губернатор в своем telegram-канале.

В результате атаки пострадавших и разрушений удалось избежать. Средства ПВО работают над ликвидацией оставшихся дронов.

Также беспилотники в ночь на 29 января атаковали нефтезавод в Нижегородской области. В результате нападения на предприятии начался пожар.

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Нижегородскую область атаковали беспилотники
Baza: в Нижегородской области пожар на НПЗ из-за атаки беспилотников
29 января 2025, 01:46

Фото: iStock/rancho_runner

На нефтебазе в Кстово Нижегородской области начался пожар после атаки беспилотников на регион. Об этом сообщает Baza.
«Предварительно, дроны упали в районе нефтебазы в Кстово. Очевидцы сообщают о пожаре», — пишут в telegram-канале.

Также местные жители сообщают о взрывах. Официальной информации о происшествии пока нет.



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Офис Зеленского раскритиковал приостановку финансирования от США
29 января 2025, 01:20

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В офисе Владимира Зеленского выступили с критикой приостановки финансирования Украины со стороны Агентства США по международному развитию (USAID). Как написала в своем telegram-канале замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук, данное решение «не может не смущать».
«Это неожиданная и неприятная новость и для власти, и для общественного сектора», — поделилась Верещук.

По словам представителя офиса Зеленского, в скором времени украинская сторона начнет переговоры с США о скорейшем возобновлении финансирования. Напомним, что 24 января госсекретарь США Марк Рубио распорядился о прекращении любой финансовой поддержки Украины на 90 дней. Один из чиновников американского правительства высказался: «Госдепартамент буквально взорвал все программы иностранной помощи».

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МЧС: в Татарстане объявлена опасность атаки беспилотников
29 января 2025, 01:05

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В республике Татарстан объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает региональная служба МЧС.
«Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. Будьте бдительны», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Радио 1» сообщало об атаке украинских беспилотников на российские регионы в ночь на 28 января. Дроны были сбиты в республике Крым. а также в Брянской и Белгородской областях.

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