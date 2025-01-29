Зеленский ответил Путину на слова о нелегитимности и переговорах

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Владимир Зеленский призвал мир принудить Россию к переговорам после заявления президента РФ Владимира Путина о нелегитимности главы киевского режима и невозможности участвовать в подписании документов. Об этом Зеленский написал в своем telegram-канале.
«Мы должны действовать слаженно и решительно — все, у кого достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе. Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому», — говорится в сообщении.
Такой ответ Зеленский дал после заявлений Путина о готовности к переговорам с кем угодно, так как глава киевского режима утратил свою легитимность. Также глава РФ подметил и указ Зеленского о запрете переговоров с Россией.
При этом британский аналитик Александр Меркурис предположил, что переговорный процесс может состоятся исключительно между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Американский лидер захочет исключить из диалога Евросоюз и Киев, так как они помешают урегулированию конфликта.
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