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Когда армия России возьмет Красноармейск, в Киеве начнется политический кризис, в результате которого Владимир Зеленский будет устранен. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«В течение нескольких недель, когда начнутся бои за Покровск (российское название Красноармейск – прим. ред.), и, особенно, когда он падет, тогда разразится политический кризис в Киеве, который окончательно сметет Зеленского прочь», – пояснил эксперт.
Свое высказывание о кризисе он объяснил на примере недавнего заявления главы ГУР Кирилла Буданова*. Последний предупредил об угрозе существования Украины, если процесс мирных переговоров не начнется до лета.
В связи с этим, Зеленский является главной причиной отсутствия диалога, поэтому в Киеве стоит ждать политический кризис, а после и устранение Зеленского.
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Иван Мусатов