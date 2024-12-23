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ВСУ в четыре раза уменьшили число контратак у западной линии фронта Луганской Народной Республики. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко для РИА Новости.
По словам подполковника, украинская армия на прошлой неделе продолжала сдерживать наступательные действия ВС РФ в Харьковской области, Луганской и Донецкой Народных Республиках. В период с 14 по 20 декабря ВСУ совершили 18 контратак, которые были отражены подразделениями группировки «Запад».
Если сравнивать с промежутком с 7 по 13 декабря, то тогда украинские военные совершили 71 контратаку. Бои проходили на купянском и сватовско-кременском участках. Сейчас там идет продвижение российской армии. Данные показатели говорят, что ВСУ снизили число своих контратак практически в четыре раза.
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Иван Мусатов