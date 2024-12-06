Марочко: за сутки ВС РФ нанесли свыше 100 ударов по ВСУ у Купянска

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В течение последних суток российские артиллерийские подразделения провели свыше ста атак по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Купянска Харьковской области.
Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что населенные пункты Кучеровка, Петропавловка, Лозовая и Глушковка стали «самыми горячими точками» для ведения огня со стороны российских сил.
Ситуация в районе Купянска продолжает оставаться напряженной, с регулярными столкновениями и обстрелами.
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«По перехваченным данным противника стало известно, что в районе Купянска только артиллерийскими подразделениями ВС РФ за сутки было нанесено более 100 огневых ударов», — сказал Марочко.
Ситуация в районе Купянска продолжает оставаться напряженной, с регулярными столкновениями и обстрелами.
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Мария Моисеева