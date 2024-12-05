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Украинский полковник Павло Розлач руководил ударами по Курской области кассетными боеприпасами с отравляющими веществами удушающего действия. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Уточняется, что 11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ под руководством Розлача с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское в Курской области.
В результате атаки были применены 155-миллимитровые кассетные боеприпасы, которые содержат запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали не менее 20 человек, пояснили в ведомстве.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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В результате атаки были применены 155-миллимитровые кассетные боеприпасы, которые содержат запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали не менее 20 человек, пояснили в ведомстве.
Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Екатерина Коршунова