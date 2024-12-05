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Будущее Украины и ее возможное разделение активно обсуждается западными странами, включая Польшу, Германию, Румынию и Великобританию, поделился мнением журналист Алехандро Марко дель Понт в статье для испанского издания Rebelion. Каждая из этих стран, по словам автора, преследует собственные интересы.
Согласно материалу, возможное распределение регионов Украины может напоминать исторические стратегии, такие как операция «Барбаросса» во Вторую мировую войну.
Предполагается, что Черноморское побережье может перейти под влияние Румынии, центральные и восточные регионы — Германии, а северные районы, включая Киев, — Великобритании.
Автор также отметил, что, помимо сельскохозяйственного потенциала, стратегическая ценность Украины заключается в ее минеральных и энергетических ресурсах.
Ранее «Радио 1» писало о том, что Украина не готова к территориальным уступкам ради урегулирования конфликта с Россией.
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Предполагается, что Черноморское побережье может перейти под влияние Румынии, центральные и восточные регионы — Германии, а северные районы, включая Киев, — Великобритании.
Автор также отметил, что, помимо сельскохозяйственного потенциала, стратегическая ценность Украины заключается в ее минеральных и энергетических ресурсах.
Ранее «Радио 1» писало о том, что Украина не готова к территориальным уступкам ради урегулирования конфликта с Россией.
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Мария Моисеева