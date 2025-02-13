Марочко: западная техника ВСУ не выдержала испытания морозами

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По словам военного эксперта Андрея Марочко, поставленная ВСУ бронетехника НАТО не выдержала испытания морозами и начала ломаться. Об этом он рассказал ТАСС.
«В ходе радиоперехватов стало известно о том, что в связи со снижением среднесуточных температур бронетехника, поставленная Западом, стала выходить из строя. Основные проблемы возникают в топливной системе и двигателе. Также на некоторых боевых бронированных машинах стала выходить из строя трансмиссия», — поделился эксперт с агентством.
Как отметил Марочко, причинами поломок также являются некачественное топливо и охлаждающая жидкость. К тому же украинские солдаты сталкиваются с примерзанием люков, что не позволяет быстро попасть в бронетехнику. К тому же известны случаи о заклинивших орудиях, где проблему выявили в спусковых механизмах.
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Иван Мусатов