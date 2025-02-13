В части районов Липецка отключили электричество после взрывов на фоне атаки украинских БПЛА на город. Видео

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В Липецке прозвучала серия из более чем 10 взрывов, а также зафиксированы перебои с электричеством на фоне атаки беспилотников ВСУ на город. Об этом сообщает Shot.
«Также о серии из более 10 взрывов и работе тревожной сирены сообщают жители Липецка... В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества, энергетики уже работают над восстановлением», — пишут telegram-канале.
Перебои с подачей электричества подтвердил губернатор региона Игорь Артамонов. По предварительным данным, украинские беспилотники пытаются атаковать комбинат НЛМК. Средства ПВО сейчас ведут работу по отражению налета дронов ВСУ.
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