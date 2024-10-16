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Власти Украины приступили к эвакуации из Купянска, чтобы скрыть преступления ВСУ. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что российские войска активно продолжают наступление в сторону Купянска. Украинские власти осознают, что в скором времени город будет взят под контроль ВС РФ, поэтому они предпринимают усилия для эвакуации всех органов власти, силовых структур и, в том числе, населения.
Ганчев добавил, что за последние недели ВС РФ освободили несколько населённых пунктов на Купянском направлении, где сейчас производится зачистка.
По словам главы харьковской администрации, власти Украины проводят эвакуацию не только из Купянска, но и из других близлежащих городов и сёл. Это делается для того, чтобы мирные жители не видели того беспредела, который творят украинские военные и наёмники. Они заявляют, что якобы защищают свою землю, однако на деле занимаются мародёрством и изнасилованием гражданских.
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Ганчев добавил, что за последние недели ВС РФ освободили несколько населённых пунктов на Купянском направлении, где сейчас производится зачистка.
По словам главы харьковской администрации, власти Украины проводят эвакуацию не только из Купянска, но и из других близлежащих городов и сёл. Это делается для того, чтобы мирные жители не видели того беспредела, который творят украинские военные и наёмники. Они заявляют, что якобы защищают свою землю, однако на деле занимаются мародёрством и изнасилованием гражданских.
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Анастасия Чинкова