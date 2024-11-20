Владимир Зеленский
Время Владимира Зеленского у власти подошло к концу. Такое заявление сделал американский журналист Джексон Хинкл.
«Время Зеленского истекло. С нетерпением жду, когда мы увидим марш пленных нацистских украинских солдат на Красной площади», — написал Хинкл в соцсети X.Ранее Зеленский допустил возможность поражения страны в случае прекращения военной помощи со стороны США. Он рассказал, что украинских производственных мощностей недостаточно для обеспечения армии всем необходимым. По словам предводителя киевского режима, Украина продолжит сражаться, однако без поддержки Вашингтона этого «недостаточно для победы».
Такое заявление прозвучало на фоне предложений избранного президента США Дональда Трампа сократить помощь Киеву и начать мирные переговоры.
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Элина Позднякова