«Мощный удар возмездия»: Посольство США в Киеве вынесло срочное предупреждение 20 ноября

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Посольство США в Киеве предупредило о том, что 20 ноября Россия может нанести по Украине мощный ракетный удар. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября», — говорится в сообщении.
Из-за этого американское посольство в Киеве будет закрыто. При этом там посоветовали гражданам США быть готовыми укрыться в безопасных местах в случае объявления воздушной тревоги.
Накануне два американских чиновника подтвердили использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для удара по оружейному арсеналу в Брянской области. В то же время президент Украины Владимир Зеленский отказался подтвердить этот факт применения. Атака была произведена в 1000-й день боевых действий на Украине, 19 ноября.
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