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Ветеран ГРУ и руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров заявил, что достижение целей денацификации Украины невозможно без устранения текущего киевского режима. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что, хотя задача демилитаризации близка к разрешению, проблема денацификации требует более решительных шагов.
Винокуров подчеркнул, что нейтрализация угроз с территории Украины остается первоочередной задачей, так как «киевские террористы» могут попытаться дестабилизировать ситуацию на российской территории и даже осуществить прямое вторжение.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Появились данные о американском наемнике, который погиб во время попытки прорыва ДРГ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Винокуров подчеркнул, что нейтрализация угроз с территории Украины остается первоочередной задачей, так как «киевские террористы» могут попытаться дестабилизировать ситуацию на российской территории и даже осуществить прямое вторжение.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Появились данные о американском наемнике, который погиб во время попытки прорыва ДРГ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова