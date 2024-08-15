Мэр Суджи прокомментировал якобы снятый украинскими журналистами репортаж в центре города

Фото: iStock/Diy13
Суджа была, есть и будет российской. Так мэр города Виталий Слащев прокомментировал появление репортажа, якобы снятого украинскими журналистами. Переписку публикует RT в своем Telegram-канале.
В видеосюжете сотрудники украинских СМИ заявляют, что Суджа полностью контролируется украинскими войсками. Утверждается, что репортаж якобы снят в центре приграничного города.
Ранее сообщалось, что репортёр «Ъ» посетил Курскую область и рассказал об обстановке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. В среду, 14 августа, МО РФ заявило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники.
Читайте также:
Стало известно, под чьим контролем находится курская Суджа
Появились кадры уничтожения еще одной группы боевиков ВСУ в Курской области
Отступают, бросая трупы: ВСУ оставляют натовскую технику и погибших в Курской области
«Не верьте фейкам», — приводит RT слова Слащева в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что репортёр «Ъ» посетил Курскую область и рассказал об обстановке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. В среду, 14 августа, МО РФ заявило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники.
Читайте также:
Стало известно, под чьим контролем находится курская Суджа
Появились кадры уничтожения еще одной группы боевиков ВСУ в Курской области
Отступают, бросая трупы: ВСУ оставляют натовскую технику и погибших в Курской области
Екатерина Коршунова