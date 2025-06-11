Mash: 6 человек пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Шесть человек пострадали в результате удара FPV-дрона ВСУ в Белгородской области. Как пишет Mash, удар пришелся по Заводу Премиксов №1.
У трех женщин зафиксированы баротравмы, еще две женщины и мужчина получили осколочные ранения с минно-взрывными травмами. Губернатор Вячеслав Гладков проинформировал, что пострадавшие находятся в Шебекинской ЦРБ.
Кроме того, повреждены остекление и фасад здания на месте падения беспилотника. Завод Премиксов №1 является одним из крупнейших предприятий в стране, которое производит биологически активные вещества для животных, рыб и птиц и обогатительные смеси.
Боевики ВСУ регулярно атакуют приграничные российские территории. Враг бьет по объектам гражданской инфраструктуры и мирным гражданам. Москва не раз отмечала, что киевский режим пользуется террористическими методами.
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