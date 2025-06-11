ВСУ испытывают нехватку беспилотников «Лютый» после попыток масштабных атак на Россию
SHOT: ВСУ испытывают нехватку дронов «Лютый» после попыток масштабных атак на РФ
Вооруженные силы Украины испытывают нехватку БПЛА «Лютый» после попыток масштабных атак на Россию. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В последние несколько дней ВСУ использовали ударные дроны «Чаклун-В», они несут до 20 кг боевой части — это в три раза меньше, чем «Лютый». Уточняется, что в нескольких регионах РФ найдены обломки беспилотника с неразорвавшейся боевой частью.
Эксперты, которые изъяли обломки, установили модель дальнобойных ударных БПЛА — это «Чаклун-В», прототип дрона «Лютый». Согласно информации SHOT, подобные находки были обнаружены в Саратовской области и Республике Татарстан.
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