Mash: беспилотники ВСУ атаковали Курскую АЭС

11 июля 2025, 01:25

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинские беспилотники пытаются атаковать Курскую АЭС, рядом с которой был сбит вражеский БПЛА. Об этом сообщает Mash.





Очевидцы рассказывают, что в ряде городов Курской области были слышны звуки взрывов.





«Примерно в 00:40 в Беловском районе увидели вспышки в небе. Также дроны заметили над Обоянью и Курчатовом, где стоит АЭС», — передает telegram-канал.