Mash: беспилотники ВСУ атаковали Курскую АЭС
Украинские беспилотники пытаются атаковать Курскую АЭС, рядом с которой был сбит вражеский БПЛА. Об этом сообщает Mash.
Очевидцы рассказывают, что в ряде городов Курской области были слышны звуки взрывов.
«Примерно в 00:40 в Беловском районе увидели вспышки в небе. Также дроны заметили над Обоянью и Курчатовом, где стоит АЭС», — передает telegram-канал.
В последний раз украинская армия пыталась атаковать Курскую АЭС 6 июня. Тогда обломки БПЛА ВСУ упали на парковку АЭС-2, которая находится рядом с объектом. Власти пока никак не комментировали информацию о случившемся.