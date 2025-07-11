Росавиация: в аэропорту Жуковский ввели ограничения для обеспечения безопасности

11 июля 2025, 01:15

Фото: iStock/Sitikka

В московском аэропорту Жуковский ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.





Ведомство уведомило граждан об ограничениях в 1:05 по московскому времени.





«Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.